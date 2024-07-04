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Защитник Англии Гехи играл через боль в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией

Английский защитник Марк Гехи получил травму в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2024 со Словакией (2:1 (1:0 д. вр.), однако доиграл всю встречу, которая длилась 120 минут, до конца. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что Гехи вывихнул плечо в столкновении с нападающим сборной Словакии Давидом Стрельцом. По информации источника, чтобы продолжить встречу, игроку в перерыве матча потребовался укол.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет со Швейцарией. Встреча состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.