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Защитник Англии Гехи играл через боль в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией

Защитник Англии Гехи играл через боль в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией
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Английский защитник Марк Гехи получил травму в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2024 со Словакией (2:1 (1:0 д. вр.), однако доиграл всю встречу, которая длилась 120 минут, до конца. Об этом сообщает Daily Mail.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Сообщается, что Гехи вывихнул плечо в столкновении с нападающим сборной Словакии Давидом Стрельцом. По информации источника, чтобы продолжить встречу, игроку в перерыве матча потребовался укол.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет со Швейцарией. Встреча состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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