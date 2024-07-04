Кардиолог предупредил о рисках для сердца при просмотре матчей сборной Англии на Евро-2024

Всемирно известный английский кардиолог Дориан Дармор рассказал, какие последствия могут наступить от просмотра матчей сборной Англии на чемпионате Европы — 2024.

«Просмотр их матчей вызывает негативные эмоции у болельщиков, в том числе тревогу и разочарование, что повышает уровень стресса и создаёт опасность для работы сердца. Игра с уклоном в атаку, которую показывает сборная Испании, напротив, вызывает положительные эмоции и улучшает самочувствие благодаря притоку в том числе эндорфинов. Наблюдая за оборонительной игрой, такого эффекта у фанатов никак не достичь», — приводит слова Дармора The Sun.

Напомним, сборная Англии одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 над Словакией (2:1). Команда ни разу не ударила в створ ворот соперника в первом тайме игры. Благодаря победе над словаками англичане прошли в четвертьфинал турнира, где им будет противостоять сборная Швейцарии. Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.