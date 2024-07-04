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Кардиолог предупредил о рисках для сердца при просмотре матчей сборной Англии на Евро-2024

Кардиолог предупредил о рисках для сердца при просмотре матчей сборной Англии на Евро-2024
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Всемирно известный английский кардиолог Дориан Дармор рассказал, какие последствия могут наступить от просмотра матчей сборной Англии на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Просмотр их матчей вызывает негативные эмоции у болельщиков, в том числе тревогу и разочарование, что повышает уровень стресса и создаёт опасность для работы сердца. Игра с уклоном в атаку, которую показывает сборная Испании, напротив, вызывает положительные эмоции и улучшает самочувствие благодаря притоку в том числе эндорфинов. Наблюдая за оборонительной игрой, такого эффекта у фанатов никак не достичь», — приводит слова Дармора The Sun.

Напомним, сборная Англии одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 над Словакией (2:1). Команда ни разу не ударила в створ ворот соперника в первом тайме игры. Благодаря победе над словаками англичане прошли в четвертьфинал турнира, где им будет противостоять сборная Швейцарии. Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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