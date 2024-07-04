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«Среди молодёжи соревнований там много». Капитан Динамо Мх — о футбольных турнирах в США

«Среди молодёжи соревнований там много». Капитан Динамо Мх — о футбольных турнирах в США
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Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков высказался о количестве футбольных турниров для молодёжи в США. В подростковом возрасте футболист играл в молодёжной команде «Олимпик Юнайтед».

«Если честно, то среди молодёжи соревнований там очень много. Каждую неделю какой-то новый турнир. Мы там играли своей командой. Эти турниры проходили в большом количестве красивых мест. В этом плане там круто, да», – приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10,58 млн.

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