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Герман Ткаченко назвал позиции, которые нужно усилить московскому «Локомотиву»

Герман Ткаченко назвал позиции, которые нужно усилить московскому «Локомотиву»
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Известный футбольный агент Герман Ткаченко назвал позиции, которые нужно усилить московскому «Локомотиву» в летнее трансферное окно.

«Им точно нужен правый вингер, игрок на позицию Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, и, может быть, нужен ещё один нападающий, хотя Сулейманов и Воробьёв окей», — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, покинули клуб в качестве свободных агентов.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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