«Интер» рассматривал вариант с возвращением Канселу в клуб — Sky Sport Italia

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступавший в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды, мог вернуться в «Интер», сообщает интернет-издание Sky Sport Italia.

По информации источника, после травмы игрока клуба Тейджона Бьюкенена миланцы приняли решение о том, что нужно найти замену футболисту. Сообщается, что «Интер» рассматривал вариант с возвращением Канселу, но отказался от этой идеи из-за предположительно непомерно высоких затрат. Считается, что клуб примет решение о подходящем игроке в ближайшее время.

Напомним, в минувшем сезоне португалец принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.