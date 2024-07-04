ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: для Турции 1/4 финала Евро — большой праздник, но сборная Нидерландов сильнее

Таранов: для Турции 1/4 финала Евро — большой праздник, но сборная Нидерландов сильнее
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Иван Таранов оценил выход Турции в 1/4 финала Евро-2024, а также её соперника на этой стадии — сборную Нидерландов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Я бы не сказал, что сборная Нидерландов — это явный фаворит в матче с Турцией, но они немного сильнее. Турки тоже показывают неплохой футбол. Турция в игре с Австрией должна была забивать больше и выглядела поинтереснее. Поэтому будет очень интересное противостояние в том плане, что сможет сделать Турция.

Для турок выход в 1/4 финала Евро — это большой праздник, все футболисты после игры падали на колени и радовались так, как будто выиграли турнир. Но если голландцы смогут показать силовой футбол с высокими скоростями, то у Турции будет мало шансов», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Таранов: Франция — разочарование Евро, их голы можно посчитать по пальцам одной руки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android