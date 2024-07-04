Таранов: для Турции 1/4 финала Евро — большой праздник, но сборная Нидерландов сильнее

Российский экс-футболист Иван Таранов оценил выход Турции в 1/4 финала Евро-2024, а также её соперника на этой стадии — сборную Нидерландов.

«Я бы не сказал, что сборная Нидерландов — это явный фаворит в матче с Турцией, но они немного сильнее. Турки тоже показывают неплохой футбол. Турция в игре с Австрией должна была забивать больше и выглядела поинтереснее. Поэтому будет очень интересное противостояние в том плане, что сможет сделать Турция.

Для турок выход в 1/4 финала Евро — это большой праздник, все футболисты после игры падали на колени и радовались так, как будто выиграли турнир. Но если голландцы смогут показать силовой футбол с высокими скоростями, то у Турции будет мало шансов», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.