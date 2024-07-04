Защитник «Динамо» Мх Алибеков: уровень Головина сразу же бросается в глаза

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков высказался по поводу российского футболиста «Монако» Александра Головина. Оба игрока находились в системе московского ЦСКА.

«С Головиным в меньшей степени пересекался в ЦСКА, так как его практически сразу забрали в первую команду. С Федей Чаловым больше успели вместе поиграть. Но уровень и техника Головина сразу же бросаются в глаза», – приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Также на счету полузащитника две игры в Кубке Франции. «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.