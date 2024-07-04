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Аршавин – о Роналду: он выглядит как девочка

Аршавин – о Роналду: он выглядит как девочка
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о слезах нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы -2024 с национальной командой Словении (0:0, 3:0 – в серии пенальти).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь, поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что он плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру, и об этом будут говорить. У меня такое мнение. Мне не кажется, что это работает в минус его репутации. Все девочки, которые от него фанатеют, они только ещё больше счастливы. По имиджу его это никак не ударило. И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, позже в серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар. В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией.

На Евро-2024 Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей.

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