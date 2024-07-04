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Стало известно, как Англия сыграет в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией

Стало известно, как Англия сыграет в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт изменит тактику своей национальной команды в матче со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, главный тренер в ходе тренировок на этой неделе наигрывал схему с тремя защитниками. Отчасти это связано с тем, что матч со Швейцарией пропустит Марк Гехи. Сообщается, что в тройку могут войти Эзри Конса, Джон Стоунз и Кайл Уолкер.

Отмечается, что возвращение к схеме с тремя защитниками, которая не использовалась Саутгейтом на топ-турнирах с Евро-2020 (не считая концовки игры против Словакии в 1/8 финала Евро-2024), может означать признание тренером ошибки в планировании.

Напомним, сборная Англии одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 над Словакией (2:1). Благодаря победе над словаками англичане прошли в четвертьфинал турнира, где им будет противостоять сборная Швейцарии. Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

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