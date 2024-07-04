ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» согласовал трансфер защитника мадридского «Реала» — Фабрицио Романо

«Наполи» согласовал трансфер защитника мадридского «Реала» — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский «Наполи» близок к приобретению двух центральных защитников. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанцы получили согласие мадридского «Реала» на переход испанского защитника Рафы Марина, который в минувшем сезоне представлял «Алавес». Сообщается, что соглашение между сторонами будет предусматривать опцию обратного выкупа. Условия трансфера согласованы, испанец пройдёт медосмотр до начала предсезонной подготовки его новой команды. Мадридский клуб получит за игрока чуть более € 10 млн.

Также отмечается, что «Наполи» договорился с «Торино» о приобретении защитника сборной Италии Алессандро Буонджорно, однако с самим футболистом пока не всё согласовано.

По итогам минувшего сезона испанский центральный защитник провёл в составе «Алавеса» 35 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

Итальянец Буонджорно по итогам минувшего сезона провёл 31 матч за клуб, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Наполи» объявил об уходе из клуба Зелиньского и ещё ряда игроков

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android