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Нуну Мендеш – о том, как оставить Мбаппе: вы серьёзно меня об этом спрашиваете?

Нуну Мендеш – о том, как оставить Мбаппе: вы серьёзно меня об этом спрашиваете?
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Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш ответил на вопрос о том, как остановить нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы серьёзно меня об этом спрашиваете? Честно говоря, он не будет играть на моём фланге. Если он будет играть на моей стороне, я буду готов. Я тренируюсь каждый день ради такого момента. Мы все готовы к матчу с Францией и сделаем всё возможное, чтобы уничтожить их силы и сыграть в свою игру», — приводит слова Мендеша RMC Sport.

Четвертьфинальный матч между Португалией и Францией состоится 5 июня, начало – 22:00 мск.
На стадии 1/8 финала сборная Португалии обыграла Словению в серии послематчевых пенальти, а Франция выбила из турнира национальную команду Бельгии (1:0).

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