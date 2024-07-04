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«За экраном все очень смелые». Нико Уильямс высказался об оскорблениях в соцсетях

«За экраном все очень смелые». Нико Уильямс высказался об оскорблениях в соцсетях
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Крайний нападающий сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс высказался об оскорблениях в социальных сетях перед матчем 1/4 финала со сборной Германии на чемпионате Европы — 2024, который состоится 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После матча с «Осасуной» в Кубке Испании я оказался в сложной ситуации. Многие люди начали присылать мне глупые письма, они настроились против меня. Я призываю детей осознанно подходить к тому, что они пишут в социальных сетях. Потому что, в конце концов, за экраном все очень смелые. С анонимностью всё просто. Но я специально выделил детей, потому что они не понимают, какой вред они могут причинить человеку определёнными словами. В конце концов, вы не знаете, что может происходить в жизни другого человека. Вы можете причинить ему боль.

У меня были тяжёлые времена, но, поговорив со своей семьёй, я понял, что должен изменить свой образ мыслей, что, если у меня будет плохой день, могут появиться оскорбительные комментарии. Люди всегда будут выжидать момент. Сейчас я на вершине; если я проведу плохую игру в пятницу, все будут говорить, что я ужасен. Вот с чем мне приходится жить как футболисту. Я живу с этим. Профессионалы знают, какой у нас должен быть менталитет. Надеюсь, в пятницу я проведу хороший матч», — приводит слова Уильямса AS.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за «Атлетик» из Бильбао 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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