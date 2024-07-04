Бельгия установила национальный антирекорд для XXI века в матче с Францией на Евро

1 июля в 1/8 финала чемпионата Европы встречались сборные Франции и Бельгии. Финальный счёт матча — 1:0 в пользу сборной Франции. Отметим, за весь матч «красные дьяволы» нанесли только пять ударов по воротам Мика Меньяна.

Как сообщает Opta Sport, этот показатель стал их худшим результатом в XXI веке среди всех проведённых на больших турнирах матчей. Напомним, хуже дела обстояли лишь на чемпионате мира в Италии в 1990-м. Тогда в матче со сборной Уругвая в групповой стадии турнира бельгийцы за всю игру пробили лишь четыре раза по воротам южноамериканской сборной.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»: