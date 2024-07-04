Хавбек Испании Педри впервые прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Германией высказался об увольнении Хави с поста главного тренера каталонской команды.

«Тренер мне очень помог – он помог всем полузащитникам. Хави – легенда «Барселоны», и мне очень жаль, что мы не смогли проводить его с выигранным трофеем, как он того заслуживал. Но этот этап подошёл к концу, и теперь мы должны думать о работе с Фликом», – приводит слова Педри Mundo Deportivo.

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Отметим, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. По итогам сезоне президент каталонской команды отправил в отставку с поста главного тренера Хави. Новым главным тренером «Барселоны» стал немец Ханс-Дитер Флик.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Евро-2024: итоговый список команд: