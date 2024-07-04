ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек Испании Педри впервые прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»

Хавбек Испании Педри впервые прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Германией высказался об увольнении Хави с поста главного тренера каталонской команды.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренер мне очень помог – он помог всем полузащитникам. Хави – легенда «Барселоны», и мне очень жаль, что мы не смогли проводить его с выигранным трофеем, как он того заслуживал. Но этот этап подошёл к концу, и теперь мы должны думать о работе с Фликом», – приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. По итогам сезоне президент каталонской команды отправил в отставку с поста главного тренера Хави. Новым главным тренером «Барселоны» стал немец Ханс-Дитер Флик.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка плей-офф Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

Материалы по теме
Игрок сборной Испании Педри рассказал о своих ожиданиях от команды на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android