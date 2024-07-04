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«Манчестер Юнайтед» может уволить около 250 сотрудников

«Манчестер Юнайтед» может уволить около 250 сотрудников
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«Манчестер Юнайтед» планирует уволить четверть своих сотрудников, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в среду персоналу сообщили новость о том, что около 250 из 1100 сотрудников клуба потеряют работу. Отмечается, в клубе был инициирован широкомасштабный анализ затрат.

Впоследствии было рекомендовано провести сокращения во всех департаментах, поскольку новый инвестор стремится вернуть «Манчестер Юнайтед» былую славу. В результате будет проведён «предлагаемый процесс увольнения», за которым последует значительное сокращение численности персонала.

По итогам прошлого сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 60 очков.

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