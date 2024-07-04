«Типичная игра Лички». Аршавин прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Партизаном»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о поражении московского «Динамо» в товарищеском матче Братского кубка между бело-голубыми и сербским «Партизаном», который завершился со счётом 2:2 (2:4 пен.).

«Я больше следил, сколько выдержит Руслан Пименов. Его заменили на 4‑й минуте. «Динамо» продемонстрировало себя во всей красе, очень хорошо играло. Выигрывало 2:0, потом за три минуты пропустило два мяча. Ошибка вратаря, по пенальти проигрывают. Я понимаю, конечно, что результат тут не важен. Но мне кажется, что вот в этом все «Динамо» было. Это типичная игра Марцела Лички, — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточно сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

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