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Передача Альбы помогла «Интер Майами» обыграть «Шарлотт» и продлить победную серию в МЛС

Передача Альбы помогла «Интер Майами» обыграть «Шарлотт» и продлить победную серию в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Шарлотт» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

США - Major League Soccer . МЛС
04 июля 2024, четверг. 02:30 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Тейлор – 30'     1:1 Агьеманг – 41'     1:2 Кремаски – 86'    
Удаления: Агьеманг – 90+6' / нет

В составе победителей забивали Роберт Тейлор и Бенха Кремаски. Жорди Альба отметился в этой встрече результативной передачей. За «Интер Майами» не выступали нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые принимают участие на Кубке Америки.

За «Шарлотт» отличился Патрик Агьеманг.

Таким образом, «Интер Майами» продлил победную серию до четырёх матчей. «Шарлотт», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу, набрав 47 очков. «Шарлотт» располагается на девятой строчке, записав в свой актив 32 очка.

Календарь матчей МЛС
Турнирная таблица МЛС
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