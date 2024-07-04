Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Передача Альбы помогла «Интер Майами» обыграть «Шарлотт» и продлить победную серию в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Шарлотт» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Роберт Тейлор и Бенха Кремаски. Жорди Альба отметился в этой встрече результативной передачей. За «Интер Майами» не выступали нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые принимают участие на Кубке Америки.

За «Шарлотт» отличился Патрик Агьеманг.

Таким образом, «Интер Майами» продлил победную серию до четырёх матчей. «Шарлотт», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу, набрав 47 очков. «Шарлотт» располагается на девятой строчке, записав в свой актив 32 очка.

Известные дети спортсменов