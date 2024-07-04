Талалаев высказался о слезах Роналду в матче со Словенией на Евро-2024

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал слёзы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы -2024 с национальной командой Словении (0:0, 3:0 – в серии пенальти).

«Мне сложно судить, потому что я сам достаточно эмоциональный. Иногда бывает, что перед командой какие‑то речи задвигаешь. Иногда даже слезы наворачиваются. Я 9 мая настраивал сборную, настроил так, что у нас на 14‑й минуте парень красную получил. Когда падал вместе с игроком сборной Германии, локтем его в солнечное сплетение… Удалили. Потом я перед ним даже извинялся, потому что понимаю, что сам «перекрутил». С точки зрения эмоций мне реакция Роналду понятна. А красиво это или не красиво — это футбол. Кому‑то нравится, кому‑то нет», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, позже в серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар. В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией.

На чемпионате Европы — 2024 Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей.

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