Известно решение КОНМЕБОЛ по судье, который не поставил пенальти на Винисиусе на Копа-2024

В КОНМЕБОЛ признали ошибку в решении арбитра не назначить пенальти в пользу сборной Бразилии в матче 3-го турв группового раунда Кубка Америки с Колумбией (1:1).

В эпизоде, который случился на 42-й минуте, Винисиус Жуниор прокинул мяч вперёд, а колумбийский защитник Даниэль Муньос, сыграл в ногу бразильцу, тем самым свалив вингера на газон. Судьи не отреагировали на этот эпизод, как и видеоассистенты, которые его просмотрели.

Сообщается, КОНМЕБОЛ указал на ошибочные действия как главного арбитра, так и ассистентов VAR.

Сборная Колумбии набрала семь очков и финишировала на первой строчке группы D, Бразилия с пятью очками заняла второе место. В плей-офф Кубка Америки Колумбия сыграет с Панамой. Национальная команда Бразилии встретится с Уругваем.

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