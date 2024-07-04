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Известно решение КОНМЕБОЛ по судье, который не поставил пенальти на Винисиусе на Копа-2024

Известно решение КОНМЕБОЛ по судье, который не поставил пенальти на Винисиусе на Копа-2024
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В КОНМЕБОЛ признали ошибку в решении арбитра не назначить пенальти в пользу сборной Бразилии в матче 3-го турв группового раунда Кубка Америки с Колумбией (1:1).

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

В эпизоде, который случился на 42-й минуте, Винисиус Жуниор прокинул мяч вперёд, а колумбийский защитник Даниэль Муньос, сыграл в ногу бразильцу, тем самым свалив вингера на газон. Судьи не отреагировали на этот эпизод, как и видеоассистенты, которые его просмотрели.

Сообщается, КОНМЕБОЛ указал на ошибочные действия как главного арбитра, так и ассистентов VAR.

Сборная Колумбии набрала семь очков и финишировала на первой строчке группы D, Бразилия с пятью очками заняла второе место. В плей-офф Кубка Америки Колумбия сыграет с Панамой. Национальная команда Бразилии встретится с Уругваем.

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