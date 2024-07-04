16-летний Ямаль высказался о возможном уходе Нико Уильямса из «Атлетика»

16-летнего вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о возможном уходе его друга и партнёра по национальной команде Нико Уильямса из «Атлетика».

«Нико сказал мне, что счастлив в «Атлетике». Это его команда, у него контракт. Что ещё он должен был сказать мне по этому поводу? Ему там всё нравится, и это заметно», – приводит слова Ямаля Barca Universal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Ранее сообщалось, что каталонский клуб стремится переманить 21-летнего игрока в свои ряды, но сделать это будет нелегко из-за его требований по зарплате. Также «сине-гранатовым» предстоит выдержать конкуренцию со стороны других топ-клубов. Сообщалось, что Марк Кукурелья также надеется, что Нико перейдёт в лондонский «Челси».

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»: