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Нико Уильямс жёстко ответил на вопрос о своём будущем перед матчем с Германией на Евро

Нико Уильямс жёстко ответил на вопрос о своём будущем перед матчем с Германией на Евро
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Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс высказался о своём будущем перед матчем своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией, который состоится 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моё будущее? Я сказал своему агенту, что не хочу ничего об этом слышать, пока идёт Евро», – приводит слова Уильямса Barca Universal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» и «Челси» хотят подписать Нико Уильямса, а партнёры по сборной пытаются переманить игрока в ряды своих клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за «Атлетик» из Бильбао 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка плей-офф Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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