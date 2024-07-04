Нико Уильямс жёстко ответил на вопрос о своём будущем перед матчем с Германией на Евро

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс высказался о своём будущем перед матчем своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией, который состоится 5 июля.

«Моё будущее? Я сказал своему агенту, что не хочу ничего об этом слышать, пока идёт Евро», – приводит слова Уильямса Barca Universal.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» и «Челси» хотят подписать Нико Уильямса, а партнёры по сборной пытаются переманить игрока в ряды своих клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за «Атлетик» из Бильбао 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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