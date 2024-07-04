Игрокам сборной Германии запретили приглашать жен и девушек до конца Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман запретил игрокам приглашать жен и девушек до конца чемпионата Европы – 2024, сообщает Bild.

По информации источника, изначально женам и девушкам игроков разрешалось посещать расположение сборной Германии, но с выходом Германии в 1/4 финала их больше не пустят на базу. Нагельсман считает, что они будут отвлекать футболистов от подготовки к матчам.

В четвертьфинале Германия сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Звёздные «ветераны» Евро-2024