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Игрокам сборной Германии запретили приглашать жен и девушек до конца Евро-2024

Игрокам сборной Германии запретили приглашать жен и девушек до конца Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман запретил игрокам приглашать жен и девушек до конца чемпионата Европы – 2024, сообщает Bild.

По информации источника, изначально женам и девушкам игроков разрешалось посещать расположение сборной Германии, но с выходом Германии в 1/4 финала их больше не пустят на базу. Нагельсман считает, что они будут отвлекать футболистов от подготовки к матчам.

В четвертьфинале Германия сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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