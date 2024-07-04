«Арнаутович — это Ибрагимович помноженный на Роналду». Аршавин — о матче Австрии с Турцией

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался об австрийском нападающем Марко Арнаутовиче после матча между Австрией и Турцией (1:2) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Первый гол многое предопределил. Быстрый гол дал Турции психологическое преимущество. У них был запас. Они и второй гол вовремя забили. Я бы хотел сказать, что Арнаутович по своему эго — это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду. Был момент, когда он загубил тончайшую передачу Поша. Настолько тонкий пас и настолько толстое решение Арнаутовича. У Арнаутовича грудь была впереди планеты всей. Если бы был другой нападающий, может, не такой классный, было бы получше», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, сборная Турции после победы над Австрией вышла в 1/4 финала Евро впервые с 2008 года.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Игроки сборной Австрии празднуют выход в плей-офф Евро-2024: