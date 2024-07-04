Талалаев сделал неожиданное заявление, назвав победителя Евро перед стартом 1/4 финала

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о том, кто выиграет Евро-2024 перед стартом четвертьфинальных пар на турнире.

«Я думаю, что моё мнение должно быть альтернативным, потому что все Францию уже довели до финала. Все отдают предпочтение Франции, Германии или Англии. В четвертьфинале Германия — Испания я ставлю на испанцев. Именно они пройдут в полуфинал. Что касается полуфинала Португалия — Франция, я уже говорил ранее, что португальцы на своем максимуме, а французы еще не докатились и до 70 процентов от своих возможностей. Так что ставлю на Францию. Франция — Испания — это будет очень интересный полуфинал. С другой стороны сетки голландцы играют в очень хороший футбол, он нравится. Есть конкретный план на игру, поэтому ставлю на Нидерланды, хотя давайте в душе оставим немного шансов для Турции. Что касается англичан, считаю, они будут играть в финале. Они пройдут и Швейцарию, и Нидерланды. Финал — Англия — Испания. И Джуд Беллингем с компанией становятся чемпионами», — сказал Талалаев в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: