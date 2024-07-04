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Тренер Аргентины Скалони высказался об участии Лионеля Месси в матче 1/4 финала Копа-2024

Тренер Аргентины Скалони высказался об участии Лионеля Месси в матче 1/4 финала Копа-2024
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Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о самочувствии звёздного форварда аргентинцев Лионеля Месси, который завершил восстановление после травмы приводящей мышцы.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы подождём, прежде чем принять решение по Месси. Вчера у нас были хорошие предчувствия по поводу Лео. У нас есть вариант с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом. Они могут начинать игру вдвоём, если Лео не будет. Мы ещё подождём с решением. Если Лео не будет играть, всё изменится, но мы постараемся его заполучить. Будет справедливо подождать до последнего момента и дать ему время. Перед тренировкой я поговорю с ним, чтобы решить, что мы будем делать», — приводит слова Скалони Mundo Albiceleste.

Напомним, Месси получил мышечное повреждение во время матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (0:1). Ранее RMC Sport сообщал, что 37-летний нападающий может пропустить 1/4 финала этого турнира из-за травмы.

Сборная Аргентины с тремя победами выиграла группу А и вышла в плей-офф Кубка Америки, где сыграет в 1/4 финала турнира с Эквадором.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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