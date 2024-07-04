В сборной Франции рассказали о состоянии Мбаппе перед четвертьфиналом Евро-2024

Ассистент главного тренера сборной Франции Ги Стефан рассказал о физическом состоянии нападающего Килиана Мбаппе перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 со сборной Португалии.

«Мы все преуменьшили его травму и перелом носа. У него был изнурительный конец сезона. Он очень собран во всем, где может что-то привнести в подготовку», — приводит слова Ги Стефана L’Equipe.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа со сборной Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа. По этой причине нападающий вынужден носить маску, которая по словам игрока сильно ему мешает.

В четвертьфинале Франция сыграет с Португалией. Встреча состоится 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в 22:00 мск.

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