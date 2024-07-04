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Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо
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Травмированный нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл в блиц-игру «выбери лучшего игрока», сделав сложный выбор между известным португальцем Криштиану Роналду и легендой сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо.

Неймар уверенно отвечал на все вопросы, пока не пришлось выбирать между Роналду и Роналдиньо. Тогда Неймар скривил лицо, взял паузу и выбрал Роналду. Однако тут же после этого предпочёл португальцу Лионеля Месси.

Фото: Скриншот из видео

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

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