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Криштиану Роналду встретился с неизлечимо больным мальчиком после матча со Словенией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с неизлечимо больным мальчиком после матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со сборной Словении (0:0, 3:0), сообщает немецкая радиостанция hr3.

По информации источника, ребёнок по имени Авар болен раком. 39-летний футболист встретился с мальчиком в подтребунном помещении, где сфотографировался с ним, а также расписался на футболке, кепке и мяче.

На чемпионате Европы – 2024 Роналду сыграл 4 матча и отдал 1 голевую передачу.

В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией. Встреча состоится 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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