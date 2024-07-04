Нуну Мендеш — о последнем Евро для Роналду: сделаем всё, чтобы ему трофей

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о последнем для нападающего Криштиану Роналду чемпионате Европы.

«Может ли команду подстегнуть то, что это последний чемпионат Европы для Роналду? Да, это его последний Евро, и мы сделаем все для того, чтобы принести ему трофей в качестве подарка», — приводит слова Мендеша A Bola.

Роналду стал единственным футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы, начиная с Евро-2004. На нынешнем Евро 39-летний нападающий сыграл 4 матча и отдал 1 голевую передачу.

В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией. Встреча состоится 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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