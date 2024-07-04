ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нуну Мендеш — о последнем Евро для Роналду: сделаем всё, чтобы ему трофей

Нуну Мендеш — о последнем Евро для Роналду: сделаем всё, чтобы ему трофей
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о последнем для нападающего Криштиану Роналду чемпионате Европы.

«Может ли команду подстегнуть то, что это последний чемпионат Европы для Роналду? Да, это его последний Евро, и мы сделаем все для того, чтобы принести ему трофей в качестве подарка», — приводит слова Мендеша A Bola.

Роналду стал единственным футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы, начиная с Евро-2004. На нынешнем Евро 39-летний нападающий сыграл 4 матча и отдал 1 голевую передачу.

В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией. Встреча состоится 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024

Материалы по теме
Рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! От краха Португалию спас вратарь
Рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! От краха Португалию спас вратарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android