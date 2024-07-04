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Альваро Мората дал необычное обещание парикмахеру сборной Испании перед Евро-2024

Альваро Мората дал необычное обещание парикмахеру сборной Испании перед Евро-2024
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Капитан сборной Испании Альваро Мората пообещал парикмахеру национальной команды Алехандро Оливе выйти в финал Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я женюсь 13 июля, за день до финала. Если испанцы пройдут, на что я надеюсь и желаю, чтобы так и было, посмотрим, возможно, мне удастся со своей женой приехать в Германию на следующий день и отпраздновать европейское чемпионство с надетым кольцом. Мората приглашён, он пообещал мне финал в качестве свадебного подарка», – приводит слова Оливы AS.

Форвард «Атлетико» является давним клиентом мастера, их связывают дружеские отношения. На сегодняшний день Олива обслуживает ряд игроков «Атлетико», «Реала» и «Райо Вальекано», в том числе Хоселу и Даниэля Карвахаля. Этим летом специалист по причёскам работает с игроками и частью технического персонала сборной Испании.

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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