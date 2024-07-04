Аршавин назвал две причины успеха сборной Грузии на Евро-2024

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил, за счёт чего сборная Грузии впервые в истории сумела выйти в плей‑офф чемпионата Европы по футболу.

«За счёт чего удалось показать себя на чемпионате Грузии? За счёт четверых футболистов. Это вратарь (Мамардашвили), Хвича, Микаутадзе и Кочорашвили. Дисциплина Саньоля — он заставил грузин, а у нас общепринятое мнение, что они такие разгильдяи, играют только в атаке. Вот эти факторы позволили Грузии победить Португалию. Эта победа предопределила их выход из группы», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

На групповом этапе сборная Грузии заняла третье место (четыре очка) в квартете F с Португалией (шесть очков), Турцией (шесть очков) и Чехией (одно очко). В 1/8 финала Грузия разгромно проиграла Испании со счётом 1:4.

Грузия впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: