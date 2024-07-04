Кристоф Дюгарри раскритиковал качество игры на чемпионате Европы — 2024

Бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» Кристоф Дюгарри высказался о качестве игры на чемпионате Европы – 2024.

«Предполагается, что мы должны увидеть, как лучшие европейские игроки, которые радовали нас весь сезон, встретятся лицом к лицу. И каждый говорит себе: «Кто же из них лучший? Будет весело. Я сяду перед телевизором и наслажусь игрой как никогда раньше». Но турнир смертельно скучный. Это слив», – приводит слова Дюгарри RMC Sport.

По ходу чемпионата было уже пять матчей с итоговым счётом 0:0 и семь матчей со счётом 1:0. Всего же на данный момент прошло уже 44 матча.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Звёздные «ветераны» Евро-2024