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Андрей Аршавин назвал лучший гол 1/8 финала Евро-2024

Андрей Аршавин назвал лучший гол 1/8 финала Евро-2024
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о лучшем голе в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Гол Беллингема лучший в 1/8 финала Евро‑2024 и по важности, и по таймингу. Этот гол теперь на полвека будет в истории Англии. Особенно если они первое место займут. Я уверен, что этот гол будет на всех заставках многое количество лет — 100%», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, словаки вели в счёте вплоть до 90+5-й минуты, когда Джуд Беллингем забил ответный мяч ударом через себя и перевёл встречу в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.

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Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024:

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