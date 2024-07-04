Андрей Лунёв оценил свой дебют за «Динамо» в матче с «Партизаном»

Российский голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о своём дебюте после поражения в товарищеском матче Братского кубка между бело-голубыми и сербским «Партизаном», который завершился со счётом 2:2 (2:4 пен.).

«Произошёл вполне нормальный дебют за «Динамо» в матче с «Партизаном». Не было чего-то сверхъестественного, потому что особо не было каких-то моментов у моих ворот», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лунёв пополнил состав москвичей в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. Последним клубом голкипера является «Карабах», который он покинул в начале июня. В составе азербайджанской команды в прошедшем сезоне вратарь провёл 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков, уступив второе место по дополнительным показателям «Краснодару», имевшему в своём активе столько же очков.

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