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Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий перешёл в аренду в саратовский «Сокол»

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий перешёл в аренду в саратовский «Сокол»
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Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий перешёл в аренду в «Сокол», сообщается на официальном сайте самарского клуба.

20-летний белорусский футболист проведёт в саратовском клубе сезон-2024/2025. Причём у «Крыльев» будет возможность отозвать нападающего из аренды этой зимой.

«Мы принципиально рассматривали аренду Егора только в «Сокол» и только к этому главному тренеру – Алексею Баге. Вместе они работали в солигорском «Шахтёре», в котором Карпицкий становился лучшим бомбардиром. Считаем, что аренда пойдёт нашему нападающему на пользу, он окрепнет в Первой лиге, получит необходимый опыт. Также важно, что у нас есть возможность вернуть Егора уже зимой», — приводит слова спортивного директора Сергея Корниленко официальный сайт клуба.

Карпицкий перешёл в «Крылья» из солигорского «Шахтёра» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 730 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 600 тыс.

В минувшем сезоне Карпицкий сыграл 14 матчей за «Крылья», забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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