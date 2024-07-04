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Защитник «Динамо» Бессмертный: Братский кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией

Защитник «Динамо» Бессмертный: Братский кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией
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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный высказался об участии сербского «Партизана» в Братском кубке.

Вчера, 3 июля, бело-голубые проиграли «Партизану» (2:2, 2:4 пен.).

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76'     2:0 Грулёв – 86'     2:1 Николич – 88'     2:2 Шчекич – 90+1'    

«Мне очень нравится, что в Братском кубке принимают участие сербские команды, потому что нам не часто удаётся сыграть с иностранными командами. Мне очень нравится получить такой опыт и принимать участие в матчах с футболистами, которые играют в еврокубках. Это очень здорово.

Также Братский кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией, а также между клубами. У России с Сербией очень хорошие отношения, но станут ещё лучше», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В Братском кубке принимают участие «Динамо», ЦСКА, «Партизан» и ОФК из Белграда.

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