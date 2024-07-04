«Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по Соболеву Ивана Сергеева — источник

«Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по возможному переходу нападающего Александра Соболева своих игроков — форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, на данный момент активных переговоров между клубами нет. При этом, если сторонам удастся договориться по сумме трансфера, сделка может быть завершена в течение нескольких дней.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-белые обсуждают с петербургским клубом возможный трансфер 27-летнего нападающего за € 12 млн. Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.