Вратарь «Марселя» Пау Лопес станет игроком «Комо» Сеска Фабрегаса — Николо Скира

29-летний вратарь «Марселя» Пау Лопес станет игроком «Комо», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, голкипер уже согласовал контракт с клубом, который по итогам прошлого сезона вышел в Серию А. Сообщается, что Лопес перейдёт в клуб Сеска Фабрегаса на правах аренды с правом выкупа. Предполагается, что при определённых условиях игрок будет выкуплен за € 5 млн.

Лопес выступает за «Марсель» с 2022 года. В минувшем сезоне голкипер провёл за бирмингемцев 49 матчей во всех турнирах, из которых 11 он сыграл «на ноль». Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.