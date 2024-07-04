Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о личных целях на предстоящий сезон

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о личных целях на предстоящий сезон.

«Среди личных целей на предстоящий сезон — максимально помогать команде, развиваться и постараться решить поставленные задачи «Динамо», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лунёв пополнил состав москвичей в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. Последним клубом голкипера является «Карабах», который он покинул в начале июня. В составе азербайджанской команды в прошедшем сезоне вратарь провёл 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков, уступив второе место по дополнительным показателям «Краснодару», имевшему в своём активе столько же очков.