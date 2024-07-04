Нападающий сборной Англии Фил Фоден высказался о своём выступлении на Евро-2024

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о своих выступлениях за национальную команду перед матчем со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

«Я был немного расстроен, не буду врать. Я хочу стараться забивать, стараться делать что-то лучшее для Англии. Иногда это не получается, но главное — сохранять хороший настрой. Я не был лучшим игроком в Премьер-лиге, если приехал на Евро и не показал результат. Чувствую, что с каждой игрой продвигаюсь вперёд маленькими шажками, и надеюсь, что смогу хорошо выступать за сборную Англии. Это всегда было моей целью», — приводит слова Фодена интернет-издание Daily Mail.

В прошедшем сезоне нападающий был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги. За 38 матчей в сборной Англии Фоден отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами.

Напомним, сборная Англии одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 над Словакией (2:1). Благодаря победе над словаками англичане прошли в четвертьфинал турнира, где им будет противостоять сборная Швейцарии. Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.