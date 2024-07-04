Игрок «Динамо» Лепский: хоть у Шунина нет «Золотого мяча», но с Яшиным их можно сравнивать

Футболист «Динамо» Иван Лепский оценил значимость голкипера Антона Шунина в истории московского клуба. По его мнению, Шунина можно сравнивать с легендарным Львом Яшиным.

«Шунин — одна из самых больших легенд «Динамо», которую я знаю. Антон — очень крутой и приятный в общении человек, сильный футболист. Удачи ему в дальнейшей карьере, буду за ним следить.

На поле Антон всегда держит тебя в концентрации, не можешь расслабиться — всегда подсказ и голос. Он вполне может быть близок к Яшину в иерархии «Динамо». Хоть у Антона и нет «Золотого мяча», но по опыту и карьерной лестнице их можно сравнивать», — сказал Лепский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне Антон покинул стан бело-голубых по истечении срока контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».