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Игрок «Динамо» Бессмертный — о «Партизане»: мы должны доводить такие матчи до победы

Игрок «Динамо» Бессмертный — о «Партизане»: мы должны доводить такие матчи до победы
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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный высказался по итогам матча Братского кубка с «Партизаном». Вчера, 3 июля, бело-голубые уступили сербской команде (2:2, 2:4 пен.).

«Матч с «Партизаном» получился хорошим. По самоотдаче ни к кому нет вопросов, все работали на максимуме и старались, но в концовке потеряли концентрацию и пропустили нелепые голы. Конечно, можно сказать, что эти пропущенные голы связаны с тем, что команда не набрала форму, но так говорят только слабые. Мы должны постоянно иметь хорошую концентрацию и доводить такие матчи до победы. Потому что в прошлом сезоне нам не хватило очка до чемпионства, а мы потеряли много очков, когда упускали победы и ничьи в концовках матчей.

Что касается красивого гола Лепского, то не удивился этому мячу. Ваня может забивать такие голы, за «Динамо-2» забивал. Конечно, чаще забивает с головы, но с ноги тоже умеет», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76'     2:0 Грулёв – 86'     2:1 Николич – 88'     2:2 Шчекич – 90+1'    
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