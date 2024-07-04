Отец Сафонова сообщил, что Матвей получил рабочую визу для игры в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова сообщил, что российский вратарь получил французскую рабочую визу.

«Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, всё нормально. Думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу. Видимо, всё в порядке», — приводит слова Евгения Сафонова ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, что Сафонов сумел покинуть Россию вопреки проблемам с задолженностью по алиментам. О переходе Матвея «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.