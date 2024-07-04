ЦСКА — ОФК: текстовая онлайн-трансляция матча Братского кубка начнётся в 19:30

Сегодня, 4 июля, в матче Братского кубка встретятся московский ЦСКА и белградский ОФК. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В Братском кубке также примут участие московское «Динамо» и белградский «Партизан». ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

В межсезонье армейцев покинул Владимир Федотов, новым главным тренером красно-синих стал Марко Николич, ранее возглавлявший «Локомотив».