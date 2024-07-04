«Локомотив» объявил о подписании экс-футболиста «Спартака» Тимофеева

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании Артёма Тимофеева. Договор с опорным полузащитником рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Тимофеев будет выступать за «Локомотив» под 94-м номером.

«Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Артём!» — написала пресс-служба железнодорожников.

Последним клубом Артёма Тимофеева был грозненский «Ахмат», его контракт с клубом истёк в конце июня. В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Суммарно он сыграл за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и оформил девять ассистов. Ранее Артём выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России.