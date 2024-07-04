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Стали известны комментаторы матчей 1/4 финала Евро-2024

Стали известны комментаторы матчей 1/4 финала Евро-2024
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Стали известны комментаторы матчей 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщили «Матч ТВ» и Okko.

1/4 финала Евро-2024 (время — московское)

5 июля, 19:00. Германия — Испания. Константин Генич («Матч ТВ»)
5 июля, 22:00. Португалия — Франция. Роман Гутцайт (эксклюзивно на Okko)
6 июля, 19:00. Англия — Швейцария — Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель («Матч ТВ»)
6 июля, 22:00. Нидерланды — Турция — Владимир Стогниенко (эксклюзивно на Okko)

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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