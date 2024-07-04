«Ахмат» попрощался с покинувшим клуб хавбеком Тимофеевым

Грозненский «Ахмат» попрощался с покинувшим клуб полузащитником Артёмом Тимофеевым. Напомним, хавбек продолжит карьеру в «Локомотиве».

«Тимофеев провёл за «Ахмат» 118 матчей в официальных турнирах, в которых забил 15 голов. Мы благодарим Артёма за время, проведённое в нашем клубе, желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата», опубликованном в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Тимофеев провёл 30 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. За грозненский клуб полузащитник выступал с 2021 года, ранее Артём играл за «Спартак» и «Крылья Советов» Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 2,5 млн.