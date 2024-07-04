ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Алексею Миранчуку будет тяжелее вернуться в Европу из МЛС

Александр Мостовой: Алексею Миранчуку будет тяжелее вернуться в Европу из МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слухи о том, что полузащитник Алексей Миранчук не входит в планы тренерского штаба «Аталанты». Ранее в СМИ также появились новости, что Миранчук может продолжить карьеру в США.

«С Миранчуком ситуация простая. Если его не хотят видеть в «Аталанте», то может спокойно играть в другом клубе Италии. Возможно, предложение МЛС намного лучше финансово — вот Алексей и думает, что поедет и поиграет там года два. В Россию он всегда сможет вернуться. В Европу будет тяжелее вернуться, но в Россию — точно сможет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российский футболист выступает в составе «Аталанты» с 2020 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 19 результативными передачами. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл 42 матча во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал 12 ассистов.

Материалы по теме
Миранчук уедет из Италии в США? Какие варианты есть у россиянина для продолжения карьеры
Миранчук уедет из Италии в США? Какие варианты есть у россиянина для продолжения карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android