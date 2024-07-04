Александр Мостовой: Алексею Миранчуку будет тяжелее вернуться в Европу из МЛС

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слухи о том, что полузащитник Алексей Миранчук не входит в планы тренерского штаба «Аталанты». Ранее в СМИ также появились новости, что Миранчук может продолжить карьеру в США.

«С Миранчуком ситуация простая. Если его не хотят видеть в «Аталанте», то может спокойно играть в другом клубе Италии. Возможно, предложение МЛС намного лучше финансово — вот Алексей и думает, что поедет и поиграет там года два. В Россию он всегда сможет вернуться. В Европу будет тяжелее вернуться, но в Россию — точно сможет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российский футболист выступает в составе «Аталанты» с 2020 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 19 результативными передачами. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл 42 матча во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал 12 ассистов.