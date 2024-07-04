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Игроки «Динамо» Карраскаль и Маричал, скорее всего, пропустят старт нового сезона РПЛ

Игроки «Динамо» Карраскаль и Маричал, скорее всего, пропустят старт нового сезона РПЛ
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Все игроки «Динамо», участвующие в Кубке Америки по футболу 2024 года в США, получат около двух недель отпуска после выступлений на турнире, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе столичного клуба. Сборная Парагвая с Фабианом Бальбуэной уже завершила свои выступления в турнире, а вот Уругвай с Николасом Маричалом и Колумбию с Хорхе Карраскалем ожидают четвертьфинальные игры.

Календарь Копа Америка - 2024

Колумбийцы 7 июля встретятся с командой Панамы, а уругвайцы с бразильцами. А это значит, что вне зависимости от результатов этих игр ни Карраскаль, ни Маричал к старту нового чемпионата России, скорее всего, не успеют вернуться в Москву. В 1-м туре РПЛ 20 июля динамовцы примут на своём поле «Факел».

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