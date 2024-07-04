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Игрок «Вест Хэма» Лукас Пакета может перейти во «Фламенго» — Романо

Игрок «Вест Хэма» Лукас Пакета может перейти во «Фламенго» — Романо
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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета может перейти во «Фламенго», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, южноамериканский клуб обратился к «молотобойцам», чтобы подписать игрока на правах аренды. Переговоры между командами продолжаются. Сообщается, что «Фламенго» планирует настоять на сделке в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Пакета грозит дисквалификация на 10 лет из-за ставок. Также им предметно интересовался «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Пакета принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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